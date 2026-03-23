Real Madrid : Kylian Mbappé se fait détruire par toute l’Espagne

Dimanche soir, le Real Madrid a réussi un gros coup dans la course au titre en allant s’imposer contre l’Atlético de Madrid (3-2). Un succès important pour mettre la pression sur le FC Barcelone et revenir à quatre points leader catalan, qui va enchaîner un calendrier difficile ces prochaines semaines. Mais au-delà de cette victoire, la rencontre a été marquée par le retour de Kylian Mbappé en Liga, lui qui était déjà entré en jeu quelques jours plus tôt lors de la victoire contre Manchester City, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

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Cette fois, Kylian Mbappé est entré en jeu à la 64e minute à la place du jeune Thiago Pitarch, sous les yeux de l’actrice Ester Expósito, aperçue dans une loge VIP. Mais malgré sa présence, le Français a été décevant et surtout complètement décrié par la presse locale. «Il court, se bat, il sait ce qu’il joue. Un Real engagé, solidaire. C’est dommage qu’il ait terminé avec 9 joueurs, sans Valverde… et sans Mbappé. Arbeloa a failli perdre le titre de Liga en mettant Mbappé», pouvait-on entendre sur les ondes du Chiringuito, qui estime que le capitaine des Bleus n’a fait aucun effort.

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Kylian Mbappé encore trop juste ?

Car à partir de la 77e minute, Federico Valverde a été expulsé et les Merengues ont dû cravacher pour garder leur avantage au score. Mais pour le journal AS, Kylian Mbappé n’a pas fait les efforts nécessaires. «Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n’a rien fait d’autre que de flâner sur la pelouse du Bernabéu (…) Il est capable de marquer des tonnes de buts, mais durant ces 25 minutes, il n’a absolument pas pressé les attaques de l’Atlético, malgré l’infériorité numérique, ce qui a déplu aux supporters. Mbappé doit revoir son attitude, et son ami Vinicius lui a montré la voie».

L'absence de repli défensif de Mbappé est-il un problème pour le Real Madrid ? Totalement, le premier défenseur, c'est l'attaquant de pointe Pas du tout, on lui demande de marquer, pas de défendre C'est juste un manque de rythme passager Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Un constat également partagé par l’émission Carrusel Deportivo : «en regardant Mbappé… il presse comme d’habitude, c’est-à-dire jamais ! Et il lui manque quelque chose. La question est de savoir comment Arbeloa va gérer le dispositif tactique de l’équipe quand Mbappé sera titulaire». Un constat unanime, bien qu’Alvaro Arbeloa a tenu à défendre son joueur : «j’essaie toujours d’aligner la meilleure équipe possible. Kylian a été absent pendant trois semaines, c’était la suite logique. Mieux vaut ne pas prendre de risques. J’espère maintenant qu’il aura plus de temps de jeu avec la France et qu’il reviendra à 100% avec nous». Kylian Mbappé va devoir se montrer davantage avec les Bleus.