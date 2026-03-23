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Real Madrid : Ester Expósito présente dans les loges du Bernabéu pour Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 3-2 Atlético

La présence d’Ester Expósito au Santiago Bernabéu n’est clairement pas passée inaperçue. Aperçue dans une loge VIP lors du derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (3-2), l’actrice espagnole a attiré tous les regards, bien au-delà du terrain. Accompagnée de son meilleur ami, l’acteur Sergio Momo, elle a assisté à l’un des matchs les plus attendus de la saison… depuis une loge loin d’être anodine, puisqu’il s’agirait de celle où Kylian Mbappé avait pour habitude de suivre les rencontres madrilènes lors de sa blessure selon Marca. Un détail qui n’a évidemment échappé à personne.

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Cette apparition relance encore un peu plus les rumeurs autour d’une possible relation entre la star française et l’actrice d’Elite. Déjà aperçus ensemble à Paris récemment, les deux personnalités alimentent les spéculations, d’autant que Mbappé, entré en jeu à la 62e minute, était bien présent sur la pelouse au moment où Expósito suivait attentivement la rencontre.

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