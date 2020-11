Gennaro Gattuso dithyrambique sur l'apport de Zlatan Ibrahimovic au Milan

C'était le choc de la 8e journée de Serie A. L'AC Milan est venu à bout du Napoli pour conserver la tête du championnat (3-1). Un match dans lequel l'inusable Zlatan Ibrahimovic a inscrit un nouveau doublé, guidant son équipe pour rester invaincu. C'est d'ailleurs le rôle du Suédois dans cet effectif qu'a tenu à mettre en avant Gennaro Gattuso après le match.

L'entraîneur napolitain a en tout cas attribué les mérites de la réussite lombarde au géant de 39 ans : « Milan croit fermement en Ibra et ses coéquipiers le suivent à 100%. Peut-être qu'ils ne sont pas les plus forts, mais ils ont la mentalité et Ibra est meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ou 12 ans ». Et il compte bien s'en aspirer : « il faut partir de ces choses, penser en équipe, parce que quand on a gagné on l'a fait avec un couteau entre les dents. Si au lieu de faire ça, on pense à être professeurs et à protester avec l'arbitre, si on pense à soi au lieu de nous, alors tous nos problèmes sortent. J'aime que mes équipes jouent bien au football, mais je ne peux pas accepter qu'elle se perde dès les premières difficultés ».