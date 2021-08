Harry Kane entend bien faire payer Tottenham

La suite après cette publicité

«Je vais rester à Tottenham cet été et serai concentré à 100% pour aider l'équipe à gagner.» Sur son compte Twitter ce mercredi, Harry Kane (28 ans) a scellé son avenir. Désireux de partir, le buteur s'est résigné à rester une saison de plus à Tottenham. Mais, irrité par le comportement de son président Daniel Levy, l'international anglais (61 sélections, 38 réalisations) compte bien le faire passer à la caisse.

Le Times et le Sun annoncent en chœur que ce dernier a demandé une augmentation de plus de 100 000€ hebdomadaires. Autrement dit, il souhaite percevoir un salaire de plus de 400 000€ par semaine (plus de 21 M€ par an !), frustré d'avoir été retenu contre son gré et en dépit des belles offres de Manchester City (jusqu'à 150 M€ murmure-t-on en Angleterre).

Augmentation et clause libératoire

Le Telegraph va même plus loin, expliquant que le goleador et ses représentants entendent, en renégociant les termes de son contrat, inclure une clause libératoire obligeant les Spurs à le laisser filer en cas d'offre d'un certain montant. Histoire de se protéger des mésaventures vécues cet été. Pas certain que Levy accède à cette requête. Très dur en affaires, le patron de l'écurie londonienne avait prévenu qu'il ne prêterait pas oreille aux offres des Citizens en dessous de 175 M€.

Le Times révèle d'ailleurs qu'il aurait sans doute été moins gourmand si le courtisan de son n°10 avait été étranger. Il était pour lui inconcevable de voir son capitaine briller ailleurs en Premier League. Si son avenir à court terme est réglé, Harry Kane pourrait donc bien refaire parler de lui dans les gazettes des transferts dans les semaines à venir.