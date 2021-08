Tottenham, Manchester City : Harry Kane met fin au suspens !

La suite après cette publicité

Le feuilleton de l'été outre-Manche s'apprête à prendre fin. Longtemps, Harry Kane (28 ans) a espéré que Tottenham lui ouvre la porte, lui qui souhaitait découvrir un nouvel environnement et, surtout, rejoindre une écurie capable de lui offrir des titres à inscrire sur son CV. Manchester City s'est d'ailleurs clairement positionné.

Les Citizens, qui ont déjà mis le paquet pour s'offrir Jack Grealish (117 M€ versés à Aston Villa), semblaient disposés à mettre encore plus d'argent sur la table (jusqu'à 150 M€) pour attirer le buteur des Three Lions, emballé par ce nouveau challenge. Mais jamais les Spurs n'ont répondu favorablement, fixant un prix exorbitant (175 M€) pour démarrer les négociations avec les champions d'Angleterre.

La saison a repris au Royaume de Sa Majesté et l'international anglais (61 sélections, 38 réalisations) a visiblement fait le deuil de son transfert cet été. Selon les informations du Daily Mail, ce dernier semble s'être fait une raison, étant prêt à accepter de repartir pour un exercice avec le club londonien. Face à l'intransigeance de son patron Daniel Levy, il s'est fait à l'idée de rester, espérant désormais pouvoir pleinement se concentrer sur le sportif.

Une information confirmée par le joueur lui-même sur ses réseaux sociaux. «Je vais rester à Tottenham cet été et serai concentré à 100% pour aider l'équipe à gagner», a-t-il posté sur Twitter, remerciant ses supporters pour leur accueil lors du dernier match à domicile contre Wolverhampton (1-0, 2e journée de Premier League). Le message est passé.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1