Rien ne va plus à Tottenham !

Si vous avez l’occasion de mettre votre rival au fond du trou en remportant un derby, vous ne vous en privez pas. C’est ce qu’il s’est passé hier à l’occasion du célèbre North London Derby entre Arsenal et Tottenham. À l’Emirates, les Gunners de Mikel Arteta ont donné une véritable leçon aux Spurs de Nuno Espirito Santo. Grâce à leur succès 3-1, les partenaires d’Alexandre Lacazette ont recollé à leur rival au classement. Mais si Tottenham est onzième, à cinq points du leader (Liverpool, 14 unités), le contenu proposé et les choix de NES font énormément jaser. Sur les réseaux sociaux, certains chambraient le Portugais en écrivant qu’il était toujours en poste en Premier League parce qu’il était l’ami du super agent Jorge Mendes. Chahuté, le coach lusitanien s’est rapidement confondu en excuses à l’issue de la rencontre.

« J’ai fait de mauvais choix. J’ai pris de mauvaises décisions et je refuse d’aller plus loin que ça. C’est ma responsabilité. Pour le reste, je le dirai aux joueurs parce que nous devons résoudre le problème. J’ai un message pour les supporters. Nous sommes déçus parce qu’aujourd’hui (hier) était un jour spécial pour nous tous et nous n’avons pas été à la hauteur de ce que vous méritez. Donc je vous promets que nous allons essayer de régler tout ça. C’est la seule chose que je peux dire avec des mots, le reste, ce sera du travail. » Et parmi les choix contestés du coach de Tottenham figure sa décision de titulariser Tanguy Ndombele pour ce choc. En effet, si certains internautes s’étaient enflammés sur l’enchaînement petit pont-crochet du Français sur le Rennais Hamari Traoré le 16 septembre dernier en Ligue Europa Conférence, l’ancien Lyonnais n’excite plus vraiment personne à Londres depuis un moment. Hier, le Telegraph s’est même lâché sur le milieu des Spurs.

Ndombélé et Kane pointés du doigt

Le journal se demande comment NES a bien pu aligner le Frenchy d’entrée de jeu. « Nuno se pose peut-être toujours la même question lundi matin et la situation de Ndombele n'est qu'un des nombreux facteurs du gâchis qu'est devenu Tottenham. Bien sûr, il a un toucher de balle soigné et il n'était peut-être pas le pire joueur de l’équipe visiteuse, mais Tottenham et Ndombele s'étaient abandonnés l'un et l'autre il y a quelques semaines et il a démarré l’un des matches les plus importants de la saison contre leurs rivaux du nord de Londres. (…) Ndombélé a été conservé cet été et les Spurs en paient à nouveau le prix. Ndombele a coûté à Tottenham un transfert record de 53,8 millions de livres sterling il y a quelques années, mais il n'en vaut même plus la moitié maintenant. Et plus il joue, plus sa valeur diminue. » L’intéressé appréciera.

Mais Ndombele n’est pas le seul à en prendre pour son grade. Toujours dans la série "joueurs sur le départ cet été, mais finalement restés", Harry Kane est également pointé du doigt. Depuis qu’il a dû se faire une raison sur son transfert avorté à Manchester City, l’attaquant anglais patine. Toujours muet en championnat, Kane a rendu une très mauvaise copie. C’est tout simple : il a réussi moins de passes (5 contre 24) et touché moins le cuir (24 contre 43) que le portier d’Arsenal Aaron Ramsdale ! Également impliqué sur le troisième but d’Arsenal après avoir perdu le ballon, Kane s’est vu reprocher son "cinéma" pour essayer de se sauver la face. Tout va mal à Tottenham.