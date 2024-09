OM : la grosse confidence de Jonathan Rowe sur son adaptation

Jonathan Rowe a brillé lors du dernier match de l’OM face à l’OL. L’ailier anglais, arrivé cet été en provenance de Norwich, a fait parler de lui en marquant le but victorieux à la dernière seconde (3-2). De quoi forcement se mettre les supporters marseillais dans la poche. Dans un entretien accordé à The Athletic, l’attaquant de 21 ans est revenu sur la folie qui a suivi ce but du côté de Marseille.

« Cela a montré ce qui m’a incité à venir à Marseille. Ça crie de la passion et de l’amour du football et ça fait écho à l’idée que j’ai du Beautifull Game. La réaction des fans, du staff, c’est pourquoi je suis venu ici. Je ne savais pas comment célébrer quand j’ai marqué, tout c’est fait instinctivement. (…) « Je suis un homme qui aime les défis et c’est une expérience différente, mais j’ai hâte d’imprégner ma marque sur une autre partie du monde. C’est un niveau supérieur à la Championship, il y a moins de matches donc plus de temps pour les préparer. C’est plus structuré et le niveau est supérieur. C’est un bon moyen pour m’étalonner. Et Roberto De Zerbi m’a appris à continuer quoi qu’il arrive. Peu importe que ça tourne en votre faveur ou à l’inverse contre vous, vous devez avoir la même mentalité et chercher à vous améliorer. » Voilà qui devrait faire plaisir aux fans de l’OM