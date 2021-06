La clause qui protège le Real Madrid de Carlo Ancelotti, l'incroyable jeu des chaises musicales entre CR7, Mbappé et Icardi

La suite après cette publicité

L'effet domino CR7-Mbappé-Icardi

En Italie, la nomination de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid fait grand bruit. Celui-ci fait par exemple la Une de La Gazzetta dello Sport qui met en avant ce grand retour, et son caractère surprenant. Mais le média italien ne s'arrête pas là et nous livre les conséquences que pourrait avoir un tel changement. La signature d'Ancelotti pourrait avoir un effet domino sur le mercato. Kylian Mbappé pourrait bien aller au Real Madrid, ce qui pourrait libérer une place à Cristiano Ronaldo du côté du PSG. Enfin, la Juventus en profiterait alors pour s'offrir les services de Mauro Icardi, qui quitterait donc la capitale française... Réponse cet été.

La clause qui sauve le Real

La nouvelle fait aussi réagir en Espagne, forcément. Cela fait également la couverture du journal AS, qui nous livre les premiers mots de celui qui a donc quitté Everton pour la capitale ibérique. C'était «une opportunité inespérée» pour lui de revenir à Madrid. À noter que Carlo Ancelotti s'est engagé pour 3 saisons avec la Casa Blanca, mais comme l'explique AS, il existe une clause qui protège le club. Celle-ci permet au club de ne pas forcément payer l'ensemble de son salaire, en cas de départ prématuré. Par exemple, s'il était licencié avant la fin de sa première saison, il toucherait son salaire pour la fin de cette année et la saison suivante en entier. Mais il pourrait dire adieu à sa paye pour la troisième et dernière année de son contrat.

Les 4 latéraux de la discorde

En Angleterre, on parle plutôt de l'équipe nationale, à quelques jours de l'Euro. Il s'agit de la liste donnée par Gareth Southgate, qui fait débat dans les colonnes des tabloïds. Les médias pointent du doigt le nombre d'arrières droits présents dans les 26. Ils sont quatre. Un total élevé comparé aux autres nations qui n'en sélectionnent souvent que deux. C'est justement ce que souligne ce matin le Daily Star. Il faut dire que les joueurs sont de très haut niveau avec : Trent Alexander-Arnold de Liverpool, Kyle Walker de Manchester City, Kieran Trippier de l'Atlético de Madrid et Reece James de Chelsea. Reste maintenant à savoir qui gagnera la place de titulaire. Une chose est sure, la bataille sera rude.