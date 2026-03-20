PSG : le point médical avec 3 absents annoncés face à Nice

Demain soir, le Paris Saint-Germain se rend à Nice pour l’un des chocs de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle ne participeront pas trois joueurs. Sans surprise, il s’agit de Bradley Barcola, récemment touché à la cheville et des deux blessés de longue date : Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou.

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«Bradley Barcola a débuté les soins à la suite de son entorse de la cheville droite. Fabian Ruiz continue son travail individuel adapté. Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins», indique le communiqué publié par le club de la capitale.