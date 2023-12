Affaire Hamraoui : la justice rejette la requête d’Aminata Diallo

Du nouveau dans l’affaire Hamraoui. Fin septembre dernier, les avocats d’Aminata Diallo et l’avocate de Kheira Hamraoui étaient présents pour une requête en annulation déposée par le clan de l’ancienne joueuse du PSG, aujourd’hui à Al-Nassr, en Arabie saoudite. À cette époque, Me Ruiz et Battikh avaient demandé à la présidente, à l’écoute pendant l’audience, d’annuler l’ensemble des sonorisations réalisées au préjudice de leur cliente, Aminata Diallo.

Nous voilà en décembre, et RMC Sport rapporte que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles aurait rejeté, ce vendredi 8 décembre, la requête en nullité déposée par les avocats d’Aminata Diallo. Ces derniers jugeaient illégale la sonorisation du domicile et du véhicule de l’ex-joueuse du PSG, mise en examen pour violences aggravées envers Kheira Hamraoui et association de malfaiteurs. Coup dur pour la défense d’Aminata Diallo, donc, puisque ces écoutes occupaient une pièce essentielle du dossier, en montrant notamment la haine que vouait la joueuse d’Al-Nassr à son ex-coéquipière en club, Kheira Hamraoui.