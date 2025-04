Héctor Fort ne veut pas lâcher le Barça

Héctor Fort ne compte pas jeter l’éponge. Malgré un temps de jeu très limité cette saison sous les ordres de Hansi Flick (13 matchs, 2 titularisations), le latéral droit de 18 ans souhaite poursuivre son aventure au FC Barcelone. Formé à La Masia, Fort a prolongé l’été dernier jusqu’en 2029 et continue d’être convoqué régulièrement en équipe première, même s’il est le joueur de champ le moins utilisé par l’entraîneur allemand. « C’est le club de sa vie, il sait la chance qu’il a », a même glissé son entourage à Relevo. En janvier, le joueur a d’ailleurs décliné une offre de 8 millions d’euros venue de Côme.

La suite après cette publicité

Malgré la concurrence de Koundé et l’arrivée possible d’un nouveau latéral cet été, Fort reste déterminé à s’imposer, sans demander de prêt. Le Barça, conscient de son potentiel, n’écarte pas de lui donner plus d’opportunités la saison prochaine, mais la situation reste floue. International espagnol U19, Fort est très estimé dans les catégories jeunes et garde la confiance du club, même si sa progression dépend désormais d’un vrai cap à franchir chez les pros.