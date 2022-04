Conference League : l'OM déjà prêt à remonter sur le ring

La suite après cette publicité

On le savait, cette semaine allait être à double tranchant pour l'Olympique de Marseille. Ce jeudi soir, les Olympiens entamaient leur demi-finale de Conference League à Rotterdam pour affronter le Feyenoord. Ils allaient enchaîner avec la réception de Lyon dimanche avant de retrouver les Bataves le jeudi qui suivait à Marseille. Ils pouvaient tout gagner, mais ils pouvaient aussi perdre gros.

Pour être honnête, ils n'ont pas démarré de la meilleure des manières cette semaine à haut risque en s'inclinant sur la pelouse des Néerlandais par trois buts à deux, devant un public autant survolté que respectueux. Pis encore, ils ont montré de grandes faiblesses défensives qu'on ne leur connaissait pas et ce qui n'augure rien de bon pour l'Olympico de ce dimanche. Gerson et Rongier ont aussi pris deux coups et, même si un point sera fait ce vendredi, ils ne seront probablement pas à 100%.

Pour autant, c'est un Valentin Rongier revanchard qui est venu se présenter en conférence de presse d'après-match : « on en est capable, on l'a vu en deuxième période. On a une semaine pour travailler. On va d'abord préparer Lyon. Il y a des choses positives, on a trouvé le moyen de les gêner et il faudra voir comment régler le problème des ballons dans le dos », a commenté le milieu de terrain.

Dieng, Guendouzi et Rongier y croient dur comme fer

Mais l'ex-Canari était quand même un brin déçu : « c'est un moindre mal. On n'est pas venu pour faire un résultat potable. On est venu pour gagner, on est certains de pouvoir le faire au retour. On en est largement capable ». Mattéo Guendouzi, lui aussi était en colère : « c’est nous qui nous sommes rendu la tâche difficile. Tout seul. Ce n’est pas eux qui sont plus forts, c’est nous qui avons facilité la chose. Il va falloir analyser les grosses erreurs qu’on a faites ce soir ».

Bamba Dieng, lui aussi, se penchait déjà sur le match retour. « On est très déçus, c'était un match très compliqué pour nous. Malheureusement, on l'a perdu. On va penser au match de dimanche et on va tout faire pour gagner le match retour (...) Je pense qu'au match retour, on fera tout pour marquer beaucoup de buts pour se qualifier », a commenté l'un des buteurs de la soirée au micro de M6. Que les fans de l'OM se rassurent, les joueurs sont déjà passés à autre chose et voudront montrer que cette défaite n'était qu'une petite erreur dans une longue saison plus que réussie jusqu'ici.