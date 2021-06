PL : Phil Foden sacré jeune joueur de l'année !

Manchester City continue de tout rafler. Alors que Rúben Dias a été élu meilleur joueur de la saison et que Pep Guardiola a décroché son troisième prix de meilleur entraîneur de Premier League (2018, 2019, 2021), Phil Foden, 21 ans, a assez logiquement été nommé jeune joueur de la saison.

La suite après cette publicité

Auteur de 50 matches toutes compétitions confondues, il a notamment disputé 28 rencontres de championnat, pour un bilan statistique de 9 bus et 5 passes décisives. Sa prestation face au champion sortant, Liverpool, marquée par un but et une passe le 7 février (victoire 4-1 des Skyblues) avait particulièrement impressionné.