Fulham : les statistiques totalement folles d'Aleksandar Mitrovic !

Débarqué de Newcastle sous la forme d'un prêt en janvier 2018 avant d'être définitivement transféré l'été suivant contre un chèque estimé à 25 millions d'euros, Aleksandar Mitrovic n'a pas connu la même réussite depuis son arrivée chez les Cottagers. Tonitruant à ses débuts avec Fulham (12 buts en 17 matches de Championship lors de ses six premiers mois), celui que l'on surnomme Mitro a largement contribué à la montée des siens en Premier League à l'issue de la saison 2017-2018. Sur sa lancée, le natif de Smederevo, logiquement conservé par les Whites, a d'ailleurs réalisé un début d'exercice 2018-2019 tout aussi remarquable avec 5 réalisations en 6 journées. Mais, à l'instar du collectif de Fulham, le buteur international serbe (69 sélections, 44 buts) s'est ensuite quelque peu essoufflé, ne pouvant alors éviter une nouvelle relégation du club à l'échelon inférieur.

De retour en deuxième division anglaise, l'ancien du Partizan Belgrade et du RSC Anderlecht a naturellement retrouvé de sa superbe. Auteur de 26 buts et 3 passes décisives en 40 matches de Championship, le Serbe est ainsi devenu le grand artisan de la remontée immédiate des Cottagers en Premier League. Mais là-encore, bis repetita. Comme un poisson dans l'eau l'année précédente, celui qui terrorisait les défenses adverses dans l'antichambre de l'élite anglaise a une nouvelle fois endossé le costume d'attaquant discret, voire banal. Trois petits buts, aussi peu de d'offrandes, un collectif à l'agonie et un inévitable retour en D2 à l'issue de la saison dernière. Des performances aux allures de montagnes russes, rappelant à ce titre la théorie populaire du plafond de verre.

Aleksandar Le Grand !

Sous la houlette du Portugais Marco Silva, ancien coach d'Everton et de Watford, Mitrovic se retrouve donc une nouvelle fois aux prises avec 23 autres formations déterminées à se frotter aux plus grandes écuries du football anglais. Et à ce jeu, Aleksandar règne en Tsar. Floqué du numéro 9 avec les Lilywhites, l'ex-buteur des Magpies réalise une première partie de saison complètement dingue. Auteur de 27 buts et 7 caviars en 25 matches toutes compétitions confondues, soit une moyenne d'une réalisation toutes les 77 minutes, Mitro incarne, à lui seul, l’impressionnant collectif affiché par Fulham cette saison. Finisseur par excellence des Whites, Mitrovic est, en effet, le symbole de cette efficacité offensive redoutable. Auteur d’un triplé en seulement 25 minutes (21e, 41e, 45+1e) face à Bristol City samedi - le troisième dans cet exercice - il a une nouvelle fois fait forte impression. En deux matches en 2022, l’attaquant serbe comptabilise d'ores et déjà 5 buts et 2 assists.

Sur un nuage, le serial buteur de Craven Cottage permet ainsi aux Whites de faire la course en tête. Leader de Championship après 27 journées, les coéquipiers d'Anthony Knockaert comptent ainsi deux petits points d'avance et un match en moins sur Bournemouth et Blackburn. Deuxième meilleure défense du championnat avec 21 buts encaissés, Fulham affiche surtout des statistiques impressionnantes sur le plan offensif. Avec 64 buts marqués, soit 20 de plus que la deuxième plus belle attaque Blackburn, les hommes de Marco Silva, emmenés par le mètre quatre-vingt-neuf de l’ancien anderlechtois, sont parfaitement placés pour espérer retrouver les joutes de la Premier League. Inarrêtable, Mitrovic s'appuie par ailleurs sur un ratio impressionnant avec la sélection serbe.

Le facteur X des Aigles Blancs !

L'avant-centre de 27 ans continue en effet de porter l'équipe dirigée par Dragan Stojković. Meilleur buteur de l'histoire des Aigles blancs avec 44 réalisations, celui qui aime jouer aux échecs lors de son temps libre n'a pas manqué de placer ses pions avec les Rouge et Blanc. Auteur de doublés décisifs contre l'Irlande (3-2), l'Azerbaïdjan (1-2) et le Luxembourg (4-1) au cours de l'année passée, «Mitrogoal» s'est fendu d'une campagne de qualifications de haute volée pour mener la Serbie au prochain Mondial (le troisième après 2010 et 2018). Symbole de ce côté indispensable, cette soirée du 14 novembre dernier à l’Estádio da Luz où le joueur formé au Partizan arrachait la victoire 2-1, contre la Seleção de CR7, pour définitivement valider une place au Qatar.

Une très belle revanche pour celui qui avait d'ailleurs privé sa sélection nationale d’Euro 2020 en manquant un tir au but - repoussé par David Marshall - lors de la séance décisive face à l’Écosse en novembre 2020. Auréolé, à nouveau, du statut d'idole absolue dans son pays et en état de grâce avec Fulham, Aleksandar Mitrovic ne compte cependant pas s'arrêter là. Ce mardi à 20h45, le Serbe, qui se rapproche des 200 buts en carrière (193), aura d'ailleurs une nouvelle occasion de faire trembler les filets lors de la réception de Birmingham. Une nouvelle étape dans cette course effrénée à la Premier League avant de s'envoler au Qatar pour espérer terminer l'année en apothéose.