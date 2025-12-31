Menu Rechercher
Le jeune Trévis Dago quitte le LOSC pour Laval

Par André Martins
Le logo du LOSC @Maxppp

Trévis Dago s’apprête à relever un nouveau défi loin du LOSC. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival et suivi de près par plusieurs clubs portugais, dont Alverca, le jeune attaquant de 20 ans s’est finalement engagé avec le Stade Lavallois, actuel 17e de Ligue 2.

LOSC
Le LOSC confirme aujourd’hui le départ de Trévis Dago au Stade Lavallois Mayenne FC. Le jeune attaquant (20 ans) a été transféré dans le club de Ligue 2.

Le LOSC lui souhaite la plus grande réussite dans cette nouvelle étape de sa carrière.
« Le LOSC confirme aujourd’hui le départ de Trévis Dago au Stade Lavallois Mayenne FC. Le jeune attaquant (20 ans) a été transféré dans le club de Ligue 2. Formé à l’AJ Auxerre, Trévis Dago rejoint le LOSC à l’été 2023 pour y signer son premier contrat professionnel. Au détour d’une saison pleine dans les championnats U19 et National 3, l’attaquant polyvalent a également participé à 4 matchs de Ligue 1 (pour 8 apparitions sur le banc) avec l’équipe première du LOSC et a distillé une passe décisive, face à Rennes (2-2, 10/03/24). En 2024-2025, Trévis a été prêté au FC Annecy avec qui il a participé à 27 rencontres (6 buts), toutes compétitions confondues », indique le communiqué des Dogues.

