Strasbourg - OM : Lilian Brassier a des regrets

Ce dimanche, l’OM s’est incliné pour la première fois de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Strasbourg. Une défaite logique tant le RSCA a surclassé un club phocéen bien insuffisant ce dimanche soir. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de DAZN, Lilian Brassier a expliqué que ce n’était pas une contre-performance énorme face à des Strasbourgeois valeureux :

«Je ne pense pas que cela soit une contre-performance. On est tombés sur une belle équipe. On ne doit pas prendre ce but et on a pas su bien défendre. C’était équilibré. On aurait pu égaliser.»