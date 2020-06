MU : l'Inter veut prolonger le prêt d'Alexis Sanchez

Voilà un cas qui devrait se généraliser dans les prochains jours. Prêté par Manchester United à l'Inter Milan jusqu'à la fin de la saison, Alexis Sanchez (31 ans) est censé retourner du côté d'Old Trafford le 30 juin prochain alors que son prêt n'est pas assorti d'une option d'achat. Mais voilà, la Serie A va, après 3 mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, reprendre ses droits le 19 juin prochain. Et les Nerazzurri veulent pouvoir compter sur l'attaquant chilien, qui a trouvé le chemin des filets à une seule reprise en 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, pour aller au bout de l'exercice 2019-2020.

«Notre volonté est de terminer la saison avec tous nos joueurs. Si leurs contrats prennent fin, nous allons faire face à la situation. Nous comptons sur (Alexis) Sanchez dans les prochains mois, surtout pour pouvoir donner une évaluation définitive de ce joueur, qui a été blessé et n'a pas pu jouer pendant longtemps», a confié le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, à Sky Sport Italia. «Avant cette blessure, il se portait très bien. Je me souviens des matchs contre Barcelone et la Sampdoria. C'était le Sánchez de ses meilleures saisons, tant avec l'Udinese qu'avec Arsenal. Après sa blessure, il n'a pas eu beaucoup de temps avant la crise du coronavirus. Mais maintenant que la Serie A reprend, il va avoir la chance de prouver sa valeur et alors ensemble, nous prendrons une décision. Mais honnêtement, nous avons tous les deux intérêt à terminer la saison de la meilleure façon possible et à trouver un accord, puis à évaluer son avenir», a poursuivi le dirigeant du club lombard dans des propos rapportés par Sky Sports. Le message envoyé à Manchester United est clair.