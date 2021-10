OM-PSG : mystère autour du streaker qui a pénétré sur la pelouse

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont partagé les points dimanche dernier (0-0), une rencontre marquée par plusieurs incidents. Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM, a affiché son intention de sanctionner ces « fauteurs de troubles » contre qui le club compte porter plainte. Un d’entre eux a d’ailleurs été condamné à six mois de prison ferme pour outrage et rébellion. En revanche, le mystère reste entier autour de l’individu qui a pénétré sur la pelouse aux alentours de la 73e minute afin d’approcher Lionel Messi.

La suite après cette publicité

Rapidement sorti du terrain par la sécurité, il a ensuite été emmené au poste de police du stade et placé en garde à vue. Il dit être mineur et ne parlait quasiment pas français, comme le rapporte L’Équipe. Il n’avait également aucun papier d’identité sur lui et les enquêteurs se demandent encore comment il a pu entrer dans le stade puis sur le terrain. Cela pourrait ressembler au mode opératoire utilisé par « certains individus dits MNA (mineurs non accompagnés) », d’après un observateur. Le jeune homme a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue, après avoir fait l'objet d'un rappel à la loi.