L'OM veut sanctionner les fauteurs de trouble du Classique

Après les incidents qui ont terni la tenue du Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-0) survenus dans et autour du Vélodrome, la direction olympienne souhaiterait porter plainte contre les fauteurs de trouble à en croire le directeur de la communication Jacques Cardoze. Au micro de RTL, malgré l'une meilleurs affluences qu'a affiché l'antre du boulevard Michelet face au club de la capitale, il a affirmé ne pas vouloir laisser les coupables sans sanction de la part du club.

«Certes, tout ne s'est pas très bien passé, mais on doit aussi se remettre dans un contexte. C'est la première fois depuis deux ans qu'on remplit un stade avec 65.000 personnes et peut-être même plus. [...] On a fait des efforts, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ceux qui sont des fauteurs de troubles, on porte plainte contre eux, il n'est pas question qu'il n'y ait pas de sanction», a-t-il affirmé à la radio du groupe M6.