Real Madrid - Chelsea : les compositions sont là

La musique de la Ligue des Champions revient avec les matches retour des quarts de finale. Nous avons le droit à un choc entre le Real Madrid et Chelsea. Au match aller, les Merengues s'étaient imposés 3-1. À domicile, la Casa Blanca s'établit en 4-3-3 pour conserver son avantage. Thibaut Courtois prend place dans les cages derrière Dani Carvajal, Nacho Fernandez, David Alaba et Ferland Mendy. Positionné en sentinelle, Casemiro est épaulé par Luka Modrić et Toni Kroos. Devant, Federico Valverde et Vinícius Júnior accompagnent Karim Benzema en attaque.

De leur côté, les Blues s'organisent dans un 4-3-3 avec Édouard Mendy comme dernier rempart. Devant lui, Reece James, Thiago Silva, Antonio Rüdiger et Marcos Alonso prennent place. Aux côtés de N'Golo Kanté, Ruben Loftus-Cheek et Mateo Kovačić constituent le milieu de terrain. Seul en pointe de l'attaque, Kai Havertz est épaulé par Mason Mount et Timo Werner.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy - Modrić, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinícius Jr.

Chelsea : Mendy - James, Silva, Rüdiger, Alonso - Loftus-Cheek, Kanté, Kovačić - Mount, Havertz, Werner

