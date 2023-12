Ballon d’Or : les mots de Ronaldinho sur Kylian Mbappé

Interrogé par l’AFP en marge des Championnats du monde de teqball à Bangkok (Thaïlande), Ronaldinho, qui est devenu le nouvel ambassadeur du teqball, sport combinant des éléments du football et du tennis de table, est revenu sur les performances récentes de Kylian Mbappé. Toujours dans la course sans jamais le remporter, le numéro 7 court après son premier Ballon d’Or. Pour Roni, l’histoire serait encore plus belle s’il venait à le gagner à Paris :

«Un grand joueur comme lui peut avoir l’opportunité de gagner le Ballon d’or dans n’importe quelle équipe, mais comme j’aime le PSG, j’aimerais qu’il le fasse avec le PSG. J’espère qu’il va le gagner. C’est un bon ami, et un très grand joueur. J’aime son style de jeu. Gagner les grandes compétitions va beaucoup l’aider», a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone au sujet de l’attaquant parisien. Un fort soutien donc pour Kylian Mbappé qui espère être le prochain lauréat en 2024.