Le Rayo Vallecano répond au retweet polémique de Pathé Ciss

Suite au retweet de Pathé Ciss qualifiant le Rayo de « club de merde » n raison de l’absence d’hommage après sa victoire à la CAN 2025, le club madrilène a tenu à clarifier la situation. Le Rayo explique qu’aucun hommage n’a été organisé le jour même, car l’équipe portait des brassards noirs et a observé une minute de silence en hommage aux victimes des tragiques accidents ferroviaires d’Adamuz et de Gelida.

Le club précise que la reconnaissance de Pathé Ciss aura lieu lors du prochain match à Vallecas, le samedi 7 février contre le Real Oviedo. Cette annonce devrait apaiser les tensions et permettre de tourner la page sur cette polémique, tandis que Ciss reste un titulaire régulier dans l’équipe, avec 22 matchs disputés cette saison.