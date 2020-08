Real Madrid : retournement de situation pour Dani Ceballos

Le Real Madrid va animer le marché des transferts estival, mais pas comme d'habitude. La Casa Blanca est du genre à tout chambouler en allant recruter les meilleurs joueurs à travers le monde. Mais cet été, Florentino Pérez a prévenu, il n'y aura pas de grandes manœuvres. Pas de Kylian Mbappé, pas d'Eduardo Camavinga, en gros, pas de transfert à 100 M€ et plus. Au contraire, le club madrilène a prévu de largement dégraisser, en tentant de se débarrasser de Bale (ce qui sera loin d'être évident), James Rodriguez et d'autres joueurs plus vraiment désirés par Zinedine Zidane.

S'il y parvient, il faudra malgré tout renforcer l'effectif. Comment ? En s'appuyant sur les joueurs prêtés. Comme nous vous le relations ce matin, le technicien merengue a choisi de faire revenir Martin Odegaard, le milieu norvégien de 21 ans qui a fait le bonheur de la Real Sociedad cette saison. Et il ne sera pas le seul à être retenu par la Casa Blanca.

Ceballos pas contre un retour

En effet, As et Marca assurent que le Real Madrid a aussi changé son fusil d'épaule concernant Dani Ceballos. Et c'est une véritable surprise puisque l'international espagnol, âgé de 24 ans, se dirigeait vers un nouveau prêt à Arsenal, où il a évolué durant toute la saison 2019-2020. Le dossier apparaissait quasiment bouclé, mais le Real Madrid en a visiblement décidé autrement.

Zidane a fait de son milieu de terrain son chantier prioritaire pour l'intersaison, et il souhaite apporter du sang neuf. Le huitième de finale perdu contre Manchester City a appuyé là où ça faisait mal et la refonte du milieu de terrain est jugée indispensable. D'où la décision pour Odegaard et Ceballos. Ce dernier serait ravi de revenir au Real Madrid, mais seulement s'il bénéficie d'un temps de jeu décent, dans le but de se battre pour une place au prochain Euro. Pour le Real Madrid, il s'agit surtout de se renforcer à moindre coût.