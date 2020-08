Mercato Real Madrid : l'obsession de Florentino Pérez

Défait sur la pelouse de Manchester City (2-1, huitième de finale retour de Ligue des Champions), le Real Madrid n'a plus de compétition à jouer. Le champion d'Espagne en titre se concentre donc pleinement sur le mercato estival. Et les premières tendances commencent à se dégager du côté de la capitale espagnole. La priorité est bel et bien déjà définie. Et selon Marca, le leitmotiv de Florentino Pérez est bien simple pour cet été : «vendre, vendre et vendre».

Le patron de la Casa Blanca a été clair avec sa direction sportive, il faut dégraisser le mammouth. L'objectif a été fixé : atteindre au moins 180 M€ en transferts sortants. Pour l'heure, en se séparant d'Achraf Hakimi (Inter Milan), Javi Sanchez (Valladolid), Jorge De Frutos (Levante) et Dani Gomez (Levante), les pensionnaires du Santiago Bernabeu ont déjà récolté 60 M€. Il reste donc 120 M€ à trouver d'ici la fin du marché des transferts. Pour les trouver, plusieurs éléments semblent en vente. Les cas Gareth Bale et James Rodriguez semblent prioritaires. Mais si le Colombien et son agent Jorge Mendes ont commencé à sonder le marché un peu partout en Europe pour se trouver un point de chute (Arsenal en pole visiblement), la donne paraît bien différente pour le Gallois. Le gaucher, qui adore sa vie dans la capitale espagnole et son confortable salaire, aurait l'intention de rester au moins un an de plus, et ce, malgré son temps de jeu famélique.

Sergio Reguilon sacrifié

Il faudra donc trouver d'autres candidats à vendre. Lucas Vazquez pourrait être concerné, tout comme Luka Jovic, dont les premiers pas ont terriblement déçu. Mais Marca avance surtout que les Madrilènes pourraient capitaliser sur l'excellente saison en prêt de Sergio Reguilon à Séville pour le vendre au meilleur prix. Chelsea ou encore Naples seraient déjà venus aux renseignements pour le latéral gauche, barré au Real par Ferland Mendy et Marcelo, et l'affaire pourrait bien être entendue pour 25-30 M€. Autres membres de l'effectif encore relativement jeunes, Jesus Vallejo et Borja Mayoral (convoité par la Lazio) rapporteraient eux aussi de précieux deniers.

Mariano Diaz et Brahim Diaz, sur lesquels Zinedine Zidane semble ne pas compter, jouissent d'une cote intéressante sur le mercato. Reste à savoir si le Real parviendra à les vendre ou si des prêts s'imposeront. Reinier et Takefusa Kubo devraient eux être prêtés, le Japonais étant annoncé avec insistance du côté de Villarreal. La décision n'a pas encore été prise pour Dani Ceballos et Martin Odegaard, de retour de leurs prêts en provenance d'Arsenal et de la Real Sociedad. Le Real Madrid a encore du pain sur la planche, mais l'objectif fixé par Florentino Pérez semble tenable.