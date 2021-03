L'AC Milan prêt à remplacer Gianluigi Donnarumma par Mike Maignan

La Gazzetta dello Sport est formelle : l'AC Milan ne compte pas laisser l'hésitant Gianluigi Donnarumma (22 ans) perturber son mercato estival. En fin de contrat en juin prochain, le petit protégé de Mino Raiola n'a toujours pas exprimé son envie de prolonger l'aventure en Lombardie. Résultat des courses : Paolo Maldini, le directeur technique, et Frederic Massara, le directeur du football du club milanais, étudient les voies alternatives les plus sérieuses pour parer à toute éventualité. Les noms couchés sur leurs petits carnets à spirales format A5 de 60 feuilles en vente dans toutes les bonnes papèteries milanaises sont ceux de Pierluigi Gollini de l'Atalanta, Juan Musso de l'Udinese et Mike Maignan, du LOSC et des Bleus. Le quotidien italien explique aujourd'hui que le portier lillois est en très bonne position.

Alors que Musso se dirigerait plutôt vers la Roma, Gollini a lui l'avantage de bien connaître la Serie A, contrairement à Maignan, mais l'Atalanta serait dure en affaires et réclamerait au moins 20 millions pour son gardien de 26 ans. L'ancien titi parisien est aujourd'hui évalué autour des mêmes chiffres, mais pour le gardien remplaçant de l'équipe de France, les Milanais pensent qu'une marge de négociation est envisageable. Tout d'abord car Mike Maignan n'aura plus qu'un an de contrat au LOSC à la fin de cette saison. Ensuite parce que les deux clubs s'entendent bien. Preuve en est, le passage de Rafael Leão des Dogues aux Rossoneri en août 2019 (30 M€). Transféré du PSG à Lille pour 1 millions d'euros en 2015, Mike Maignan retrouvera-t-il Zlatan Irbahimovic en Italie la saison prochaine ? On en est encore loin.