OM : Gennaro Gattuso met les choses au clair pour Jonathan Clauss

Alors que l’OM s’apprête à défier l’OL dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso s’est présenté en conférence de presse, ce vendredi. Si le technicien marseillais a refusé de tirer un bilan du mercato hivernal, il est cependant revenu sur l’affaire Jonathan Clauss, annoncé vers la sortie ces dernières heures. «Ce n’est pas le moment de faire un bilan. Il faudra voir à la fin de la saison. Il y a des joueurs qui seront exclus de la liste de l’Europa League. On travaille et on verra en fin de saison», avouait dans un premier temps le Transalpin avant d’évoquer le cas du latéral marseillais.

«C’est très simple. Je crois à la bonne foi du joueur. J’ai beaucoup parlé avec Jonathan depuis que je suis arrivé. Il sait ce que je pense de lui. On a beaucoup parlé. Ce qui est important c’est qu’on soit exigeant avec nous même. Au final, il est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur. Si il mérite de jouer, il jouera, je sais qu’il a le niveau pour le faire et je ne remets pas en cause le professionnalisme de mes joueurs. Il sait ce que j’attends de lui». Place au football.

