Vidéo, OM : le doublé express de Mason Greenwood contre Toulouse

Mason Greenwood est en feu. Impressionnant lors de la préparation estivale, l’attaquant anglais a confirmé sa forme du moment en débloquant rapidement son compteur en Ligue 1 sous les couleurs de l’OM, d’abord par un doublé à Brest puis en marquant face à Reims, le week-end dernier. Au Stadium de Toulouse, l’ancien joueur de Manchester United a prouvé qu’il était un buteur hors pair.

La suite après cette publicité

Et pour cause puisque le joueur de 22 ans s’est targué d’un nouveau triplé. D’une frappe en pivot suite à un très bon service de Luis Henrique, le Britannique a mis les siens sur orbite (0-1, 16e) avant d’exploiter une énième passe décisive de son coéquipier brésilien pour ajuster Restes d’un plat du pied, une minute plus tard (0-2, 17e). Sensationnel.