Tottenham : Heung-min Son répond aux critiques

La suite après cette publicité

S’il avait habitué les fans des Spurs à des saisons de haute volée ces dernières années, Heung-min Son traverse aujourd’hui la période la plus délicate de son séjour londonien. L’attaquant sud-coréen, auteur de 4 buts en 21 rencontres de Premier League cette saison, peine à manifester le réalisme qui l’avait longtemps escorté. Dans un entretien accordé au Daily Mail, le joueur de 30 ans a évoqué les récentes critiques dont il faisait l’objet, indiquant qu’il les entendait entièrement.

«J’ai eu des années précédentes absolument incroyables que je n’oublierai pas, mais parfois les mauvais moments vous rendent plus fort. Je sais que les supporters attendent plus de moi, et moi aussi, a reconnu l’ancien joueur du Bayer Leverkusen. *Je suis d’accord avec eux à 100% quand ils me critiquent et je suis désolé pour l’équipe, les fans et le club. Les attentes sont logiquement élevées par rapport à mes années précédentes. Je dois être capable de le reproduire»

À lire

Tottenham : Antonio Conte à nouveau arrêté après son opération

*