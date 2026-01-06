Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : la Juventus croque Sassuolo

Par Valentin Feuillette
1 min.
Fabio Miretti avec la Juventus @Maxppp
Sassuolo 0-3 Juventus

La Juventus a fait respecter la hiérarchie sur la pelouse du MAPEI Stadium en s’imposant face à Sassuolo (0-3), lors de la 19e journée de Serie A. Longtemps accrochée, la rencontre s’est décantée au retour des vestiaires grâce à une accélération décisive des hommes de Luciano Spalletti, bien portés par le CSC de Muharemović (16e). Entré dans un temps fort turinois, Fabio Miretti a ouvert le score à la 62e minute avant que Jonathan David ne double la mise dans la foulée, à la 63e, assommant les Neroverdi.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
4 Logo Juventus Juventus 36 19 +11 10 6 3 27 16
11 Logo Sassuolo Sassuolo 23 19 -2 6 5 8 23 25

Sassuolo, organisé en 4-3-3 par Fabio Grosso, a tenté de résister avec ses armes, notamment par les projections de Laurienté et Pinamonti, sans jamais réellement mettre en danger une Juventus solide et bien en place. Grâce à ce succès maîtrisé, la Vieille Dame poursuit sa dynamique positive, tandis que Sassuolo repart frustré après avoir tenu tête une heure durant avant de céder brutalement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Sassuolo
Juventus

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Sassuolo Logo Sassuolo
Juventus Logo Juventus Turin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier