Serie A : la Juventus croque Sassuolo
La Juventus a fait respecter la hiérarchie sur la pelouse du MAPEI Stadium en s’imposant face à Sassuolo (0-3), lors de la 19e journée de Serie A. Longtemps accrochée, la rencontre s’est décantée au retour des vestiaires grâce à une accélération décisive des hommes de Luciano Spalletti, bien portés par le CSC de Muharemović (16e). Entré dans un temps fort turinois, Fabio Miretti a ouvert le score à la 62e minute avant que Jonathan David ne double la mise dans la foulée, à la 63e, assommant les Neroverdi.
Sassuolo, organisé en 4-3-3 par Fabio Grosso, a tenté de résister avec ses armes, notamment par les projections de Laurienté et Pinamonti, sans jamais réellement mettre en danger une Juventus solide et bien en place. Grâce à ce succès maîtrisé, la Vieille Dame poursuit sa dynamique positive, tandis que Sassuolo repart frustré après avoir tenu tête une heure durant avant de céder brutalement.
