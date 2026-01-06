Serie A : la Juventus croque Sassuolo

La Juventus a fait respecter la hiérarchie sur la pelouse du MAPEI Stadium en s’imposant face à Sassuolo (0-3), lors de la 19e journée de Serie A. Longtemps accrochée, la rencontre s’est décantée au retour des vestiaires grâce à une accélération décisive des hommes de Luciano Spalletti, bien portés par le CSC de Muharemović (16e). Entré dans un temps fort turinois, Fabio Miretti a ouvert le score à la 62e minute avant que Jonathan David ne double la mise dans la foulée, à la 63e, assommant les Neroverdi.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Juventus 36 19 +11 10 6 3 27 16 11 Sassuolo 23 19 -2 6 5 8 23 25

Sassuolo, organisé en 4-3-3 par Fabio Grosso, a tenté de résister avec ses armes, notamment par les projections de Laurienté et Pinamonti, sans jamais réellement mettre en danger une Juventus solide et bien en place. Grâce à ce succès maîtrisé, la Vieille Dame poursuit sa dynamique positive, tandis que Sassuolo repart frustré après avoir tenu tête une heure durant avant de céder brutalement.