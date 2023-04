Liverpool et Manchester United prêts à bondir sur le placardisé Ryan Gravenberch

Joueur de l’Ajax Amsterdam dès l’âge de 8 ans, Ryan Gravenberch était considéré comme l’un des talents du club batave à ne pas rater. Et c’est le Bayern Munich qui avait raflé la mise. Après seulement deux saisons pleines en Eredivisie, le jeune milieu de terrain s’est envolé en direction de l’Allemagne à 19 ans. Les Bavarois ont déboursé 18,5 M€ pour s’offrir l’international néerlandais (11 sélections, 1 but) et pensaient réaliser l’un des coups du mercato estival 2022. Un an plus tard, tout ce petit monde a perdu le sourire.

Sous le règne de Julian Nagelsmann, Gravenberch n’a été titularisé qu’à une seule reprise en quinze apparitions. De quoi l’agacer sérieusement, malgré la concurrence féroce du Bayern dans l’entrejeu. « Pour être honnête, oui je le suis. Vous voulez jouer, mais le manager choisit d’autres joueurs. Je dois l’accepter, mais c’est difficile. J’espérais avoir plus de minutes, mais je dois rester tranquille dans ma tête. Peut-être que le manager me donnera plus de minutes après la pause internationale », avait-il déclaré à ESPN.

Gravenberch veut jouer… au Bayern ou ailleurs

Depuis, Thomas Tuchel est arrivé et, pour le moment, sa situation n’a pas spécialement évolué. Le Batave a dû se contenter de deux fins de match contre le Borussia Dortmund et Fribourg. Non utilisé hier soir face à Manchester City, Gravenberch se pose sérieusement des questions sur son avenir. Sa situation délicate n’a en tout cas pas échappé à Arsenal. Les Gunners suivent le dossier avec attention, mais ne sont toujours pas passés à l’action. Et selon nos informations, les Londoniens ne sont pas les seuls sur le coup.

Nous pouvons vous indiquer que Liverpool et Manchester United sont également intéressés. Les Reds veulent entamer un nouveau cycle et donc renouveler leur effectif. L’arrivée d’un milieu de terrain était d’ailleurs l’une des priorités de Jürgen Klopp l’été dernier. Une requête qui n’avait pas été satisfaite. Largué en Premier League et sorti prématurément de la Ligue des Champions, Liverpool veut cette fois-ci mettre le paquet lors du prochain mercato.

En ce qui concerne MU, les Red Devils veulent également renforcer leur équipe et leur intérêt ne surprendra personne là aussi. En effet, c’est Erik ten Hag qui a lancé Gravenberch en équipe première lorsqu’il était aux commandes de l’Ajax. Le technicien mancunien connaît donc par cœur son ancien protégé. De son côté, le joueur a besoin d’être fixé par le Bayern Munich. Il a soif de temps de jeu et ne voudra pas repartir pour une deuxième saison à cirer le banc. Si le Bayern ne lui donne pas ce qu’il veut, Gravenberch demandera à partir.