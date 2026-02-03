Menu Rechercher
Le Paris FC va recruter le prodige "Zabi la Magie"

Par Santi Aouna - Allan Brevi
patrick Zabi @Maxppp

Le Paris FC va boucler l’arrivée de Patrick Zabi, l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 2. Âgé de 19 ans, le milieu ivoirien rejoindra le club de la capitale lors de la prochaine intersaison, en provenance du Stade de Reims, après plusieurs mois d’intérêt marqué et une concurrence européenne soutenue. Réputé pour son profil box-to-box, alliant impact physique et qualité technique, "Zabi la Magie" s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du championnat.

Auteur de performances remarquées cette saison sous le maillot rémois, le natif de Yopougon s’inscrit dans le projet ambitieux du Paris FC, qui voit en lui un élément structurant pour l’avenir. Le club parisien mise sur son potentiel et sa marge de progression pour accompagner sa montée en puissance, avec l’ambition de s’installer durablement parmi les formations majeures du football français.

