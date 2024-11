La réponse cash de la DNCG à John Textor !

«Nous avons été transparents, mais il dit noir sur blanc qu’il ne veut pas regarder les informations de nos activités en France. Il s’est limité à la filiale. […] Nous avons un problème d’information avec le commissaire aux comptes et la DNCG.» Lors de son point presse particulièrement attendu samedi dernier, John Textor avait affiché son étonnement à l’égard de la décision de la DNCG. Le boss d’Eagle Group ne comprenait pas pourquoi l’organisme de contrôle financier ne validait pas les justificatifs qu’il avait lui-même apportés lors de son audition la veille. Celui-ci venait de prononcer une rétrogradation à titre conservatoire contre l’OL.

Pour le dire autrement, si les comptes du club ne sont pas redressés d’ici au 30 juin prochain, quel que soit son classement final en Ligue 1, le club sera en Ligue 2 la saison prochaine. L’Américain s’était pourtant défendu en expliquant être en capacité de combler le déficit de 100 M€ via les filiales d’Eagle Group, à commencer par la « vente imminente » de 45,3 % des parts de Crystal Palace. Et puis l’introduction prochaine à la bourse de New-York de la holding doit également soulager les finances. Une première levée de fonds de 40 M$ (38 M€) a été effectuée cette semaine. Ça ne semble pas convenir à la DNCG, du moins pas encore, annonce le président Jean-Marc Mickeler dans les colonnes de L’Equipe.

«Il n’y a pas de décision d’exception pour l’OL»

Ce dernier affirme avoir très bien compris les intentions de l’homme d’affaires américain mais il faut des actes plutôt que des projections. «Le rôle de la DNCG, c’est d’être sceptique par rapport à toute opération qui n’a pas encore été réalisée. C’est ce que nous avons expliqué au club. La DNCG ne souhaite qu’une chose, c’est que John Textor concrétise ces opérations importantes et que nous soyons en mesure de ne pas confirmer cette rétrogradation lors de la prochaine audition. Nous discutons avec lui depuis de nombreux mois. Ces opérations ont été repoussées et n’ont pas été préfinancées en risque comme nous le demandons pour les autres clubs. La DNCG demande des garanties bancaires ou du cash pour couvrir une partie de ces risques»

La DNCG a besoin de voir l’argent entrer dans les caisses, ce que n’a pas pu lui apporter l’OL lors de son audition. Les tableaux Excel de John Textor n’ont pas suffi. «Il n’y a pas de décision d’exception pour l’OL. Nous lui avons demandé, comme à d’autres, de préfinancer ce que nous considérons être des risques de non-exécution budgétaire. Nous lui avons présenté le fonctionnement de la DNCG et ses demandes lorsqu’il a acheté le club. Cette rétrogradation à titre conservatoire est un avertissement, ni plus, ni moins.» L’OL a encore quelques mois devant lui pour trouver cet argent frais. Outre les mesures citées plus haut, le mercato pourrait permettre de faire entrer des liquidités mais aussi d’alléger la masse salariale. Reste à savoir si cela sera suffisant…