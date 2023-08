OM : la tension monte au sujet des ventes

La suite après cette publicité

Imaginez la tête de Frank McCourt lorsqu’il voit Rennes, Lens ou Monaco vendre leurs joueurs pour plus de 30 M€ à des clubs étrangers. Voilà ce dont il rêve, en tant que propriétaire de l’Olympique de Marseille, après des étés passés à renflouer les caisses pendant que les meilleurs éléments partaient libres, à l’image de Florian Thauvin et Boubacar Kamara, ou en fin de parcours comme Dimitri Payet.

La problématique des ventes finit toujours par revenir sur le tapis phocéen, surtout lorsqu’il s’agit de financer la fin du mercato estival. Le début a été rondement mené par Pablo Longoria et Javier Ribalta, qui ont accueilli Kondogbia, Lodi, Sarr, Aubameyang et Ndiaye. Mais dans l’autre sens, c’est toujours plus compliqué. Il y a bien eu la vente de Luis Suarez à Almeria ou celle de Milik à la Juventus. Il y a celle attendue de Cengiz Ünder à Fenerbahçe, qui devrait s’élever à 15 M€.

Ünder ne suffira pas

Comme le rapporte L’Equipe, le Turc rapportera moins que cela à l’OM, puisqu’il devra reverser 20 % du montant à l’AS Roma, son club précédent. Ce n’est donc pas ce coup qui financera les nombreuses dépenses estivales, et Pablo Longoria espère attirer des offres pour certains éléments. Sont dans le viseur : Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier, Chancel Mbemba ou encore Ruslan Malinovskyi.

Des agents sont mandatés pour trouver des portes de sortie, en Angleterre notamment, et chaque offre sera étudiée attentivement, pour n’importe quel joueur. L’Equipe rapporte que ce sujet est source de tension en interne. Après avoir réussi à rapidement renforcer l’effectif pour être compétitif sur la scène européenne, Longoria va devoir prouver qu’il sait aussi bien vendre. Quitte à réserver des surprises sur les joueurs concernés…