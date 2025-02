Leo Messi est fan de la MLS

Leo Messi coule des jours heureux à l’Inter Miami. Capitaine et joueur phare d’une équipe pour qui il a déjà marqué à 36 reprises (plus 20 passes décisives) en 42 rencontres toutes compétitions confondues, la Pulga a avoué son amour pour la Major League Soccer et plus globalement pour sa vie en Floride. Il se dit heureux pour lui et sa famille installée aux États-Unis.

«J’ai toujours eu en tête de jouer en MLS. Cela m’attirait et c’était quelque chose que je voulais faire. Je me suis senti appelé à venir à l’Inter parce que c’est un club en pleine croissance, très jeune, avec peu d’années d’existence. J’ai aimé l’idée de venir et d’aider le club à devenir un plus grand club, admet-il à Apple avant de conclure. Je savais que c’était une ville que ma famille et moi apprécierions.»