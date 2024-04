Roy Keane fracasse Manchester United

Hier après-midi, Manchester United a tenu en échec son rival, Liverpool, à Old Trafford (2-2). Si les Red Devils s’en sortent avec un point, c’est surtout Liverpool qui perd deux points, compte tenu du scénario de la rencontre. D’ailleurs, la performance des Mancuniens n’a pas convaincu Roy Keane, ancien joueur de MU (1993-2005).

La suite après cette publicité

«La façon dont Man United joue ressemble à une équipe de milieu de tableau, un petit club, vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Ils sont en concurrence avec Aston Villa et les Spurs pour les quatrièmes et cinquièmes places, et à ce stade, ils sont loin derrière eux», a-t-il confié à Sky Sports. Pour rappel, Manchester United est sixième de Premier League.