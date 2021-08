Manchester United : les premiers mots de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Le 27 août dernier, Manchester United annonçait avoir trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo (36 ans). Toutefois, la validation définitive de l’opération dépendait de plusieurs facteurs. « Manchester United est ravi de confirmer un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve d'un accord sur les conditions personnelles, le visa et les soins médicaux. »

Entre-temps, la Juventus est venue confirmer le départ de sa star portugaise en échange d’un chèque de 15 M€ plus des bonus pouvant aller jusqu’à 8 M€. Une information confirmée à l’instant par MU. « Manchester United est ravi de confirmer la signature de Cristiano Ronaldo pour un contrat de deux ans avec une option de prolongation d'un an, sous réserve d'une autorisation internationale », peut-on lire sur le communiqué publié par les Red Devils.

CR7 a hâte de retrouver Old Trafford

Douze ans après son départ d’Old Trafford, Cristiano Ronaldo s’attend donc à recevoir un vibrant hommage de la part des supporters mancuniens lorsqu’il fera son retour dans la mythique enceinte. En attendant, l’ancien Bianconero a livré ses premières impressions sur son retentissant come-back en Angleterre. Un message surtout destiné aux fans.

« Manchester United est un club qui a toujours eu une place particulière dans mon cœur, et j'ai été submergé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi. J'ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J'ai hâte de rejoindre l'équipe après les matchs internationaux, et j'espère que nous aurons une saison très réussie à venir ».