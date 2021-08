La Juventus dévoile les détails du transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United

La suite après cette publicité

« Manchester United est ravi de confirmer un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve d'un accord sur les conditions personnelles, le visa et les soins médicaux. » Le vendredi 27 août dernier, les Red Devils signaient l’un des coups les plus retentissants de ce mercato estival 2021 en annonçant officiellement le retour de CR7 à Old Trafford.

Douze ans après son départ d’Angleterre, la star portugaise va donc à nouveau fouler la mythique pelouse mancunienne une fois qu’il aura réglé les questions administratives liées au Brexit et sanitaires. De son côté, la Juventus vient de confirmer la vente de son ex-numéro 7 à Manchester United par le biais d’un communiqué.

Une belle opération pour MU

« La Juventus annonce avoir conclu un accord avec Manchester United pour la cession définitive des droits sportifs du joueur Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo en échange d’une contrepartie de 15 M€ payables en cinq ans auxquels pourront s’ajouter un bonus qui ne dépassera pas la somme de 8 M€ en fonction d’objectifs sportifs. » Un communiqué qui précise également que cette opération a eu un impact négatif sur le bilan comptable 2020/2021 de la Juve. Néanmoins, la Vieille Dame a accompagné ce communiqué d’un joli message d’adieu pour le crack lusitanien.

« Le 10 juillet 2018, deux icônes du football européen et mondial se croisaient. Le 10 juillet 2018, Cristiano Ronaldo est devenu joueur de la Juventus, créant un lien splendide. Aujourd'hui, après trois ans, 133 apparitions, 101 buts et 5 trophées, ce chapitre se termine. Aujourd'hui les chemins de CR7 et de la Juventus se séparent. Ce jour de juillet, lorsque Cristiano est arrivé à Turin, l'électricité des grands jours était dans l'air, ceux dont tout le monde se souviendra au fil des ans. Les fans de la Juventus ont accueilli CR7 comme un roi, impatients de le voir sur le terrain et de l'encourager, prêts à vivre une belle histoire. Et c'était une belle histoire. (…) Il a été le premier joueur de l'histoire de la Juventus à marquer au moins 100 buts toutes compétitions confondues lors de ses trois premières saisons avec la Juventus et depuis son arrivée en Serie A, il est le joueur qui a marqué le plus de buts : 81, au moins 10 de plus que n'importe quel autre joueur. (…) Les moments inoubliables vécus ensemble sont nombreux. On pourrait les citer, les revivre et les raconter, mais cela ne servirait à rien, car chacun a sa propre mémoire particulière liée à CR7, chacun a une émotion partagée qui n'a pas besoin d'être dépoussiérée, chacun se souviendra toujours de ce qu'il a ressenti durant ce voyage commun. Aujourd'hui, ce lien né le 10 juillet il y a trois ans est dissous, mais ce qui a été écrit demeure. Et ça a été un voyage incroyable. »