EdF (F) : le tacle glissé de Bixente Lizarazu à la FFF

Depuis plusieurs jours, les Bleues traversent une importante crise interne avec de nombreux boycotts de ses joueuses cadres (Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni, Kadidiatou Diani, Sarah Bouhaddi et Griedge Mbock). Dans la traditionnelle émission du dimanche, Téléfoot sur la chaîne TF1, Bixente Lizarazu a tenu à revenir sur ces dernières informations liées à la FFF et à l’Equipe de France féminine puisque la Fédération s’est défendue en affirmant «qu’aucune joueuse ne serait au-dessus de l’institution». Un argument qui ne se tient plus pour la légende du Bayern.

«Cette phrase, elle n’est plus très crédible vu que le président de la Fédération ne respecte pas ça. Donc aujourd’hui, c’est très compliqué d’expliquer aux joueuses qu’elles doivent faire ça ou pas ça. Aujourd’hui, elles se plaignent d’une situation et cette situation il faut la régler au plus vite dans l’intérêt de l’Equipe de France. Ça touche les deux plus grands clubs français (OL et PSG, nldr.), donc évidemment que ça remet en question la légitimité de Corinne Diacre. Je pense que c’est bien de parler de ces sujets-là avant une Coupe du Monde, il vaut mieux le faire là que pendant la compétition», a alors affirmé le champion du monde 1998.

