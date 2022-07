OL : ça a chauffé entre Lacazette et Bosz !

La suite après cette publicité

Après deux revers contre Anderlecht et Willem II, l'Olympique Lyonnais s'est rassuré il y a deux jours face au Feyenoord Rotterdam, grâce notamment à un but d'Alexandre Lacazette. Mais tout ne s'est pas si bien passé en coulisses. Selon nos informations, une mésentente a eu lieu à la pause entre l'attaquant et son entraîneur Peter Bosz.

Il s'agit d'un désaccord d'ordre tactique. Bosz demandait à Lacazette un placement particulier auquel le joueur n'a pas adhéré. Il l'a fait savoir et a obtenu le soutien de ses coéquipiers. Rien d'exagéré mais pas anodin non plus. Cela fait plusieurs semaines que certains joueurs ne comprennent pas toutes les consignes du coach néerlandais ni son plan de jeu...