PSG : la raison inattendue qui a fait capoter le transfert de Bernardo Silva

Cet été, le Paris Saint-Germain avait plusieurs priorités. La première était de recruter Harry Kane pour occuper le poste de numéro 9. Mais l’Anglais a rejoint le Bayern Munich après de très longues négociations. L’autre priorité des dirigeants franciliens se nommait Bernardo Silva. Comme l’été précédent, le Portugais a été approché par les pensionnaires du Parc des Princes. Et contrairement à l’année dernière, ils avaient des raisons d’y croire.

Bernardo Silva était d’accord avec le PSG

La première, c’est qu’avec Jorge Mendes, l’agent du joueur, ils tenaient un allié de taille. Le conseiller de Bernardo Silva est comme chez lui au PSG. Un club avec lequel il a réalisé plusieurs deals avec son ami Luis Campos. La deuxième, c’est que l’international portugais était ouvert à un départ. Après plusieurs années de bons et loyaux services, il voulait changer d’air. D’autant que sa famille ne se faisait pas vraiment à la vie en Angleterre. Enfin, la troisième raison, c’est que les Citizens étaient enfin prêts à lui ouvrir la porte.

Après une longue réunion avec le joueur, Pep Guardiola a accepté sa demande. Ce, même s’il tient le joueur et l’homme en haute estime. Malgré la concurrence du FC Barcelone, tous les voyants étaient au vert pour le PSG, puisque les Culés n’avaient pas les moyens financiers d’assumer un transfert. Et Le Parisien explique ce mercredi que tout était bouclé entre les diverses parties.

Tout est tombé à l’eau en quelques jours

En effet, le joueur était d’accord avec Paris. Même chose pour City, qui après trois réunions avec Luis Campos, avait donné son accord pour un transfert. Si le montant de l’opération n’a pas été divulgué, celui-ci convenait aux Skyblues. Mais la donne a changé en quelques jours. Le deal est tombé à l’eau pour une raison inattendue. En effet, le départ de Riyad Mahrez pour Al-Ahli a fait capoter le transfert de Bernardo Silva au PSG. L’Algérien ne devait pas quitter Man City. Ce n’était pas dans les plans du club anglais, qui comptait justement sur lui pour l’après-Bernardo Silva.

Et quand son départ a été acté, Pep Guardiola a fermé la porte pour le Portugais et son club a suivi. En guise de compensation, l’ancien joueur de Monaco a reçu une belle offre de prolongation. De son côté, Paris, qui était confiant, est tombé de très haut. Déçus, les champions de France n’ont pas activé de plan B car ils n’en ont pas selon Le Parisien. Mais ils pourraient avoir leur chance dans un an, puisque Bernardo Silva aura une clause libératoire de 50 M€ en 2024. L’occasion parfaite pour le PSG d’enfin conclure.