Manchester City : la nouvelle clause qui change tout pour Bernardo Silva

Encore raté. L’été dernier, Bernardo Silva était disposé à quitter Manchester City. Courtisé par le PSG, le Portugais était proche de rejoindre le FC Barcelone. Le projet offert par Xavi ainsi que la perspective d’évoluer chez les Culés avaient séduit l’ancien joueur de l’AS Monaco. Mais il était finalement resté chez les Skyblues puisque les pensionnaires du Camp Nou étaient dans le rouge financièrement.

Bernardo Silva va prolonger

De plus, Pep Guardiola n’était pas disposé à le laisser filer. On peut dire avec le recul qu’il a bien fait puisque Bernardo Silva a été très important encore la saison dernière dans la conquête des trois titres remportés, notamment la Ligue des Champions. Le soir de la finale face à l’Inter Milan, on imaginait d’ailleurs que le joueur lusitanien avait disputé sa dernière rencontre sous le maillot mancunien.

En effet, Bernardo Silva avait demandé à avoir un bon de sortie après plusieurs années de bons et loyaux services après une réunion avec Guardiola. Sa demande avait été acceptée par son coach, qui lui avait expliqué que la porte s’ouvrirait en cas de bonne proposition. Rapidement, le PSG et le Barça sont revenus à la charge. Mais l’un comme l’autre a encore échoué. Malgré la bonne entente entre Jorge Mendes, son agent, et Luis Campos, Paris n’a pas fait d’offre satisfaisante.

Une clause de départ en 2024

Même chose pour le Barça, qui a tenté de réaliser des montages loufoques. Pep Guardiola, qui a perdu Mahrez et Gündogan cet été, et les Skyblues ont finalement décidé de fermer la porte. Ils ont d’ailleurs discuté prolongation avec le joueur sous contrat jusqu’en 2025. Mardi, The Times a assuré que Bernardo Silva allait étendre son bail jusqu’en 2026. Une information confirmée ce jeudi par El Chiringuito.

La célèbre émission a d’ailleurs fait une révélation de taille sur le nouveau contrat du footballeur âgé de 29 ans. En effet, il a été indiqué qu’il va bien prolonger mais qu’une clause libératoire va être incluse. Bernardo Silva pourra quitter Man City à l’été 2024 contre un chèque de 50 M€. Une grande nouvelle pour les clubs intéressés qui n’auront qu’à payer cette somme et se mettre d’accord avec le joueur pour le recruter. C’est bien moins que cet été, où City réclame entre 80 et 100 M€. De quoi donner de l’espoir au PSG et au Barça.