Man City : Bernardo Silva tout proche de prolonger

Le dossier Bernardo Silva (28 ans) pourrait en décevoir plus d’un. Ces derniers jours, la tendance était plutôt favorable à un départ du Portugais en Catalogne, alors que les Parisiens auraient finalement laissé tomber ce dossier assez complexe. Et justement, Bernardo Silva pourrait remplacer Ousmane Dembélé, en partance pour le Paris Saint-Germain. L’ex-Monégasque ferait d’ailleurs le forcing pour partir et pour rejoindre le FC Barcelone, alors qu’une première offre, formulée par les Blaugranas, aurait été refusée.

Mais selon les dernières révélations de Mundo Deportivo, le Barça serait pessimiste pour Bernardo Silva. L’offre formulée ne correspondrait pas du tout aux attentes de Manchester City et Pep Guardiola souhaiterait le conserver. Alors que le Portugais souhaite voir son avenir réglé avant le début de saison, Manchester City devrait lui offrir une offre de prolongation bien plus intéressante financièrement que ce qu’avait offert le Barça. La tendance est à une prolongation à City, mais il reste néanmoins une petite chance au Barça. Il faudra rapidement trouver la bonne formule.