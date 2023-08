Manchester City : Bernardo Silva met un coup de pression à Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Depuis le début du mercato, le nom de Bernardo Silva revient très souvent sur les unes des médias. En Angleterre, en France et en Espagne. Et pour cause, le Portugais voudrait tourner une page et tenter une nouvelle aventure. Il semblait y avoir trois options pour lui : prolonger à Manchester City, ou rejoindre un des deux clubs les plus intéressés par ses services : le FC Barcelone et Manchester City.

Ces derniers jours, la tendance était plutôt favorable aux Catalans, alors que les Parisiens auraient finalement laissé tomber ce dossier assez complexe. Bernardo Silva pourrait ainsi remplacer, numériquement du moins, Ousmane Dembélé, en partance pour le Paris Saint-Germain. Et voilà que Mundo Deportivo dévoile une sacrée info en ce lundi matin.

Bernardo Silva monte au créneau

Le journal indique que Bernardo Silva fait le forcing pour partir et pour rejoindre le FC Barcelone. Il s’est récemment réuni avec son entraîneur Pep Guardiola pour lui faire part de ses envies de départ, et ainsi obtenir un bon de sortie. Bien qu’à l’aise à Manchester City, il a l’intention de découvrir une nouvelle aventure et sait qu’il n’aura plus énormément d’opportunités de rejoindre le Barça à l’avenir.

Le FC Barcelone aurait déjà formulé une première proposition à ses homologues de Manchester City, aussitôt refusée par l’écurie championne d’Angleterre et d’Europe. Pourtant, Guardiola lui aurait assuré, l’été dernier déjà, qu’en cas d’offre satisfaisante, il serait vendu. La balle est donc dans le camp du champion d’Espagne, qui n’a pas une marge de manoeuvre énorme sur le plan financier…