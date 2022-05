Serie A : Naples envoie le Genoa en Serie B

Hors course pour le titre de champion d'Italie et d'ores et déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Naples (3e, 73 pts) accueillait le Genoa (19e, 28 pts) ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 37ème journée de Serie A. Si cette rencontre ne suscitait guère d'enjeux pour les Napolitains - excepté assurer une place sur le podium - cette opposition s'avérait cependant primordiale pour les hommes d'Alexander Blessin, à la lutte pour rester dans l'élite du football italien.

Au Diego Armando Maradona et pour le dernier match de Lorenzo Insigne dans l'antre des Napolitains, les hommes de Luciano Spalletti, globalement dominateurs malgré un poteau touché par Yeboah dans les premiers instants, ouvraient le score peu après la demi-heure de jeu. Sur un service parfait de Di Lorenzo, Osimhen reprenait victorieusement (1-0, 32e). Devant à la pause, les Partenopei gardaient la maîtrise du ballon au retour des vestiaires et doublaient finalement la mise grâce à Insigne (2-0, 65e) sur penalty. En fin de match, Lobotka parachevait le succès des siens (3-0, 81e). Avec cette victoire (3-0), le Napoli sécurise définitivement sa troisième place. Avant-dernier à une journée du terme, le Genoa est officiellement relégué.

