Serie A : la Juventus et la Lazio se séparent sur un nul

La Juventus et la Lazio Rome se sont quittés sur un match nul à l’Allianz Arena (2-2). Les Romains ont ouvert le score juste avant la mi-temps, par l’intermédiaire de Pedro Rodriguez (45e+2, 0-1). Les hommes de Maurizio Sarri ont démarré fort la seconde période en inscrivant le but du break grâce à Isaksen (47e, 0-2).

Weston McKennie a ensuite sonné la révolte pour les Bianconeri (59e, 1-2), relançant ainsi le match pour les Turinois. Finalement, Pierre Kalulu permit à la troupe de Luciano Spalletti de repartir avec le point du nul en inscrivant le but de l’égalisation dans les derniers instants de la partie (90e+6, 2-2). Au classement, la Juventus est 4e et la Lazio stagne à la 8e position.