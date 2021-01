Trophée des Champions : la réponse de Pochettino à AVB

La suite après cette publicité

Ce lundi, André Villas-Boas était en conférence de presse avant la rencontre entre l'OM et le PSG pour le Trophée des Champions. Il s'est étendu sur beaucoup de sujets notamment sur le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. C'est à ce moment précis qu'il a expliqué, en substance, que le championnat de France était la compétition la plus déséquilibrée du Monde à cause du Paris SG. Son collègue, Mauricio Pochettino, devant les médias ce mardi, lui a répondu.

« j’ai beaucoup de respect pour tous mes collègues. J’ai une très bonne relation avec André. On a la particularité d’avoir entraîné un grand club comme Tottenham. Il connaît mieux le championnat que moi, il est là depuis plus longtemps. Je respecte son opinion, mais je préfère me concentrer sur le match de demain », a ainsi expliqué l'Argentin ne rentrant donc pas dans la surenchère des déclarations polémique à J-1 de la confrontation entre les deux écuries.