Ligue 2 : Auxerre tenu en échec par Bastia, Grenoble chute encore

Le multiplex de Ligue 2 ne nous a pas offert une avalanche de buts. Au contraire, seulement 13 petits buts ont été inscrits lors des 8 matchs de la soirée. Le leader Auxerre a perdu des points à domicile face à Bastia (1-1). Les Auxerrois, qui n’ont pas réussi à se mettre à l’abri après l’ouverture du score du Brésilien Jubal (38e), se sont fait surprendre en fin de match par Migouel Alfarela (89e). L’équipe de Christophe Pelissier ne possède provisoirement que 5 points d’avance sur Angers avant le match de lundi. Derrière au classement, Laval a été souverain à Concarneau (1-3). Un succès qui permet aux Lavallois de rester troisièmes.

Dans la course à la L1, Grenoble a encore perdu du terrain et s’est incliné pour la troisième fois de suite (0-1). Les Isérois se sont fait surprendre par Pau et son buteur Moussa Sylla dès les premiers instants du match (5e). Pour les Bordelais, l’année 2024 semble plus agréable. 4ème succès en 7 rencontres pour les Girondins grâce à leur victoire ce soir à Guingamp. Les Dunkerquois ne finissent pas d’étonner en cette année 2024 également. Les Nordistes ont de nouveau réussi à faire plier son adversaire en fin de match, ce soir la victime était Troyes (1-2). De leur côté, le Paris FC et QRM se sont quittés sur un score vierge tout comme Ajaccio et Amiens.

Les résultats complets de 19h