La presse étrangère est sous le choc pour l’OL

La mèche avait été allumée depuis bien longtemps, et on se demandait quand la bombe allait exploser, mais vu l’assurance et la sérénité diffusée par John Textor lors ses dernières sorties publiques, on n’imaginait pas que ce serait pour aujourd’hui. Pourtant, le gendarme financier du football français a pris tout le monde à contre-pied avec cette annonce déroutante de rétrogradation provisoire à l’issue de la saison, en début de soirée, et même le propriétaire américain, que l’on penserait plus habile lors de son audition dans l’après-midi devant la DNCG.

Ce soir, la presse mondiale tombe des nues avec cette nouvelle annonce (pas définitive, rappelons-le), qui n’est pas sans rappeler la situation dramatique traversée par les Girondins de Bordeaux ces derniers mois. En Espagne, Marca a rapidement réagi : «choc en France : Lyon provisoirement relégué en Ligue 2. Sanction très sévère pour le club français. La DNCG lui interdit de recruter et annonce par mesure conservatoire sa relégation en Ligue 2 s’il ne parvient pas à régler ses dettes en fin de saison.» Sport parle de «très graves problèmes » pour l’OL, et d’une «secousse» en France. Le quotidien catalan rappelle aussi la situation traversée par Bordeaux ces derniers mois…

Un écho à l’international

La presse brésilienne, forcément concernée via le club de Botafogo, aussi détenu par John Textor, n’a pas non plus tardé à réagir : «L’OL, club de John Textor, a subi une grave punition due à sa situation financière. La DNCG a décidé de le reléguer à titre conservatoire», écrit TnT Sports Brazil. Globo Esporte, toujours très alerte sur l’actualité entourant John Textor, fait dans le factuel : «Les Lyonnais de John Textor sont interdits de recrutement et seront relégués s’ils n’améliorent pas leur situation financière ». En Angleterre, le Daily Mail éprouve un peu de peine : «L’un des joyaux de la couronne du football français serait sur le point d’être relégué en Ligue 2 en raison d’une crise financière. Septuple champion, le club descendra s’il n’améliore pas sa situation aux yeux de l’autorité financière du football français. Cela constituerait un nouveau coup dur pour le football en France après Bordeaux»

Au Portugal, A Bola parle de «choc», alors que Voetbal Nederland écrit : «Lyon peut craindre une relégation en raison de problèmes financiers. Le club a été sévèrement sanctionné vendredi par la DNCG.» Toujours aux Pays-Bas, le quotidien Algemeen Dagblad relate : «la relégation menace le septuple champion de France, l’Olympique Lyonnais, en raison de graves problèmes financiers. » En attendant, John Textor a réagi auprès d’un journaliste brésilien pour éteindre l’incendie : « Notre club ne sera pas relégué… Si nous n’atteignons pas nos objectifs financiers d’ici à la fin de la saison, nous pourrions être relégués… Ce n’est pas ce qui va se passer», a-t-il assuré auprès d’un journaliste brésilien, suiveur de Botafogo, l’autre grand club d’Eagle Group…