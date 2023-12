OM-OL : John Textor révèle qu’un grave incident s’est produit à l’intérieur du Vélodrome !

Depuis qu’il est le boss de l’Olympique Lyonnais, John Textor a dû faire face à différents événements marquants. Le 29 octobre dernier, le choc face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome avait dû être reporté en raison du caillassage du bus de l’OL à l’extérieur du stade. Suite à ce grave incident, la LFP avait décidé de faire rejouer le match normalement, avec du public, estimant que les événements s’étaient produits à l’extérieur du stade et que l’OM n’était donc en rien responsable. Mais Textor révèle ce jeudi qu’un incident non relayé s’est produit à l’intérieur de l’enceinte phocéenne.

La suite après cette publicité

«J’ai parlé le soir même. Ensuite, il y a eu un autre incident, impliquant mon épouse et moi. Il est faux de dire que tout s’est passé à l’extérieur du Stade-Vélodrome. Quand nous avons voulu quitter les lieux, notre véhicule a été entouré de supporteurs alors que nous étions encore dans le périmètre du stade. Ils ont secoué notre van, tapé sur les vitres… Ma femme était allongée sur le sol du véhicule, elle a eu peur pour sa vie. Et cela s’est passé dans le périmètre du stade ! Je ne m’attendais pas à ce que Marseille soit puni sur le plan sportif, mais j’aurais aimé que la LFP édicte de nouvelles règles de sécurité plus sévères», a-t-il déclaré au Monde.