Ligue des Champions

LdC : les supporters du Real Madrid envoient déjà un message à Benfica

Par Tom Courel
1 min.
Santiago Bernabeu. @Maxppp
Le Santiago Bernabéu va bouillonner ce mercredi soir, malgré l’absence de Kylian Mbappé (27 ans). En effet, les supporters du Real Madrid ont pris une grande initiative et s’apprêtent à envoyer un message audacieux et très clair aux Portugais, et de manière plus générale, au monde entier. Les fans déploieront un grand tifo, annoncé comme spectaculaire à l’entrée des joueurs pour ce barrage retour de Ligue des Champions face au Benfica de José Mourinho, avec deux messages forts. « Non au racisme » et « Respect » seront marqués sur les banderoles des espagnols.

À travers cet élan, le club madrilène veut afficher une tolérance zéro face au racisme, en réponse aux incidents survenus lors du match aller dans la capitale portugaise, durant lequel de nombreuses tensions étaient apparues. La rencontre qui aura lieu à 21 heures est classée à haut risque. Environ 4 000 supporters portugais sont attendus pour l’un des plus importants déplacements adverses de la saison, tandis que le stade affichera complet. Les billets sont épuisés depuis plus d’une semaine sur le site officiel, ce qui promet d’être grandiose.

Pub. le - MAJ le
